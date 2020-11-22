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воскресенье, 22 ноября 2020 09:50

В США больных на коронавирус будут лечить новым препаратом

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В США больных на коронавирус будут лечить новым препаратом
Медикамент зарегистрировали по итогам клинических испытаний с участием 799 взрослых добровольцев. Фото: pixabay

Препарат для лечения коронавируса 21 ноября экстренно зарегистрировало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Средство производства компании Regeneron Pharmaceuticals называется REGN-COV2, сообщает сайт FDA.

Новое лекарство является так называемым "коктейлем" веществ. Препарат состоит из двух видов моноклональных антител (казиривимаб и имдевимаб), являющихся копиями антител, которые вырабатывает человеческий организм для борьбы с инфекциями. После попадания в организм инфицированного Covid-19 человека должен препятствовать проникновению вируса в клетки.

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Врачам в США официально разрешили назначать это лекарство пациентам старше 12 лет, которие рискуют столкнуться с осложнениями коронавирусной болезни. В частности, рекомендуется применять препарат пожилым людям, а также тем лицам, имеющим хронические заболевания.

В то же время препаратом нельзя лечить зараженных Covid-19 человек, находящихся в тяжелом состоянии и которие нуждаются в кислородной терапии.

Медикамент зарегистрировали по итогам клинических испытаний с участием 799 взрослых добровольцев с легкими и средними проявлениями коронавируса.

"Казиривимаб и имдевимаб следует вводить вместе путем внутривенной (IV) инфузии", - говорят врачи.

Завезенный в Украину препарат ремдесивир американского биотехнологического концерна Gilead не рекомендуют использовать для пациентов с Covid-19 независимо от тяжести их заболевания. Нет доказательств того, что препарат улучшает состояние больных, заявили на сайте ВОЗ.

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