Украина преодолеет Covid-19 до конца нынешнего года - МОЗ

Украинцы преодолеют COVID-19 до конца 2021-го, если вакцинируются. Фото: pixabay

Украина победит Covid-19 к началу 2022 года.

Главное условие для достижения такого результата - 70% взрослого населения должны вакцинироваться.

Об этом во время заседания правительства заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Я уверен, что нам удастся убедить 70 процентов взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и вакцинироваться. Я уверен, что до конца 2021-го нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь", - подчеркнул он.

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Кроме того, Минздрав обновил национальный план вакцинации от коронавируса, чтобы охватить прививками необходимые 70% населения в течение 2021 года, добавил Степанов.

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты научных исследований ученых Оксфордского университета. Согласно им люди, переболевшие коронавирусом, более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта.