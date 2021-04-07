Ученые обнаружили новые опасные последствия коронавируса

Коронавирус может вызвать депрессию и психические расстройства. Фото: masnoticias

Люди, переболевшие коронавирусом, более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта.

Об этом говорится в исследовании ученых Оксфордского университета, которое опубликовали в научном журнале The Lancet.

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В трети из 246 тыс. добровольцев, которые победили коронавирус, наблюдались психические расстройства, нарушения в работе мозга или рецидив неврологических заболеваний.

Ученые обнаружили, что тяжелое течение болезни повышает шансы деменции и инсульта.

Самый распространенный симптом после победы над Covid-19 - тревога и депрессия.

Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал полученную от России вакцину против коронавируса "Спутник V" и пришел к выводу, что она не является идентичной той, которую одобрил авторитетный журнал The Lancet.