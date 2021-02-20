Украина получит полмиллиона доз вакцины от Covid-19

Украина сможет стать одной из первых стран, которые получили этот препарат в феврале. Фото: Facebook

В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлено первый транш вакцины CoviShield от коронавируса производства Serum Institute India.

Об этом говорится в заявлении посольства Индии в Украине в Facebook.

"Эта вакцина позволит Украине начать кампанию по общественной вакцинации по всей стране", - сообщили в посольстве.

Там подчеркнули, что Украина сможет стать одной из первых стран, которые получили этот препарат в феврале.

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Ранее в Украине определили области, которые первыми получат вакцину от коронавируса.