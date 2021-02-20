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суббота, 20 февраля 2021 15:51

Какие области первыми получат вакцину от Covid-19

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Какие области первыми получат вакцину от Covid-19
Украина готова до прибытия любого типа и количества вакцин от коронавируса - Ляшко. Фото: Reuters

В Украине определили области, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

Сразу по прибытии вакцины ее развезут в областные складов 11 машинами одновременно. Об этом сообщил главный государственный санврач Виктор Ляшко.

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Первыми вакцину получат 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев), остальные - на следующий день.

Ляшко отметил, что завтра прибудет с проверкой в ​​Черниговскую область, которая имеет одним из первых получить вакцину от коронавируса.

"Завтра посещу одну из областей - Черниговскую, чтобы наглядно убедиться в готовности состава, мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми", - добавил санврач.

Вакцинация от коронавируса противопоказана тем, кто на момент прививки страдает Covid-19 или любой другой болезнью в острой фазе. Или недавно перенес болезнь.

При наличии болезни есть риск возникновения реакций организма, которые пациент будет связывать с результатом вакцинации.

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