Какие области первыми получат вакцину от Covid-19

В Украине определили области, которые первыми получат вакцину от коронавируса.
Сразу по прибытии вакцины ее развезут в областные складов 11 машинами одновременно. Об этом сообщил главный государственный санврач Виктор Ляшко.
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Первыми вакцину получат 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев), остальные - на следующий день.
Ляшко отметил, что завтра прибудет с проверкой в Черниговскую область, которая имеет одним из первых получить вакцину от коронавируса.
"Завтра посещу одну из областей - Черниговскую, чтобы наглядно убедиться в готовности состава, мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми", - добавил санврач.
Вакцинация от коронавируса противопоказана тем, кто на момент прививки страдает Covid-19 или любой другой болезнью в острой фазе. Или недавно перенес болезнь.
При наличии болезни есть риск возникновения реакций организма, которые пациент будет связывать с результатом вакцинации.
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