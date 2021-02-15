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понедельник, 15 февраля 2021 12:59

Украина не получит вакцины 15 февраля - МЗ

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Украина не получит вакцины 15 февраля - МЗ
Возможно, вакцину в Украину привезут 17-18 февраля. Фото: pixabay

Вероятно, что 15 февраля в Украину не пришлют вакцину от коронавируса.

Препарат англо-шведской компании AstraZeneca, который закупили, должны доставить 17 или 18 февраля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, поставки вакцин Pfizer от инициативы COVAX также немного задерживаются.

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"Касаемо вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, проходят технические моменты логистики. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине. Мы выполнили абсолютно все формальности, заплатили деньги, в нас заключен контракт, просто идет процесс отгрузки", - сказал он.

Украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за страха и скептического отношение врачей. Такая позиция медиков относительно прививок не новая.

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Дата
15
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