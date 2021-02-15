Почему украинцы не хотят вакцинироваться от Covid-19

Люди отказываются от прививок из-за страха. Фото: unsplash.com

Украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса из-за страха и скептического отношение врачей.

Такая позиция медиков относительно прививок не новая, убеждает иммунолог Федор Лапий, передает "РБК-Украина".

"Этому способствуют некоторые исторические аспекты. К тому же ряд лидеров мнений в медицине, в основном старшего поколения, придерживаются каких-то антинаучных взглядов. Они учат будущих врачей, общаются с другими коллегами, они активны в медиа. С этого как раз возникает проблема: если не прививаются медики, то что уж говорить о рядовых украинцах?" - сказал иммунолог.

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Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что в случае с вакциной от коронавируса людьми больше движет страх. Такие настроения были и в Великобритании, и в США, и во Франции.

"Но когда началась кампания по вакцинации, эти страхи сошли на нет: граждане стали сами убеждаться, что это полностью безопасно", - говорит Курпита.

65% украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса. Опросили 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.