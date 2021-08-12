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четверг, 12 августа 2021 14:27

Учителям хотят платить премии за вакцинацию

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Учителям хотят платить премии за вакцинацию
В школах и садиках нужно увеличить количество вакцинированных педагогов, чтобы не переводить их на дистанционное обучение. Фото: pixabay

В Ивано-Франковске мэр предлагает поощрять педагогов к вакцинации от коронавируса.

Они получат премии, если пройдут полный курс прививок, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В городе есть школы, где более 90% учителей вакцинировались. А есть учебные заведения, где привиты менее 30% педагогов, по его словам.

В школах и садиках нужно увеличить количество вакцинированных педагогов, чтобы не переводить их на дистанционное обучение.

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"Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут - это потенциальная угроза распространения инфекционных заболеваний. Поэтому будем мотивировать премиями тех учителей и воспитателей, которые будут вакцинироваться. Вакцинировался - получишь премию от города", - заверил Марцинкив.

Компания McDonald`s требует от сотрудников в США вакцинироваться от коронавируса. До 27 сентября сотрудники должны пройти полный курс вакцинации. В то же время персонал обязан носить маски на работе.

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