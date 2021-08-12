Учителям хотят платить премии за вакцинацию

В Ивано-Франковске мэр предлагает поощрять педагогов к вакцинации от коронавируса.
Они получат премии, если пройдут полный курс прививок, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
В городе есть школы, где более 90% учителей вакцинировались. А есть учебные заведения, где привиты менее 30% педагогов, по его словам.
В школах и садиках нужно увеличить количество вакцинированных педагогов, чтобы не переводить их на дистанционное обучение.
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"Вакцинация добровольная. Но школы и дети, которые придут - это потенциальная угроза распространения инфекционных заболеваний. Поэтому будем мотивировать премиями тех учителей и воспитателей, которые будут вакцинироваться. Вакцинировался - получишь премию от города", - заверил Марцинкив.
Компания McDonald`s требует от сотрудников в США вакцинироваться от коронавируса. До 27 сентября сотрудники должны пройти полный курс вакцинации. В то же время персонал обязан носить маски на работе.
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