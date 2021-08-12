От работников McDonald's требуют вакцинироваться

Компания требует от работников завершить вакцинацию до октября. Фото: Reuters

Компания McDonald`s требует от своих сотрудников в США вакцинироваться от коронавируса.

До 27 сентября работники должны пройти полный курс вакцинации. В то же время персонал будет обязан носить маски на работе, пишет The Wall Street Journal.

"Рост заражений штаммами Covid-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что чувствовали бы себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги привиты", - говорится в письме руководства McDonald`s.

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Дату выхода в офис работников штаб-квартиры и других филиалов перенесли с 7 сентября по 11 октября, чтобы все имели достаточно времени для вакцинации. Компания готова предоставить работникам до 4 ч. оплачиваемого перерыва для прививки.

За последние сутки в Украине обнаружили 1247 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 77 детей и 41 медработник. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.