От работников McDonald's требуют вакцинироваться

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 99
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 558
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 810
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1395
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3051
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2376
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 7002
Фото
Все фото
3
6
6
4
10
После пожаров Турцию накрыла новая стихия
После пожаров Турцию накрыла новая стихия
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
42 человек погибли в результате пожаров
42 человек погибли в результате пожаров
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Беларусы вийшли на протести
Беларусы вийшли на протести
Видео
Все видео
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
Девушка Протасевича сделала заявление на госканале Беларуси
Девушка Протасевича сделала заявление на госканале Беларуси
Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе
Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе
Вулкан разбудил людей ревом
Вулкан разбудил людей ревом
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 432
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 144
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2403
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1728
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1395
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 189
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 10:11

От работников McDonald's требуют вакцинироваться

  Комментировать
От работников McDonald&#039;s требуют вакцинироваться
Компания требует от работников завершить вакцинацию до октября. Фото: Reuters

Компания McDonald`s требует от своих сотрудников в США вакцинироваться от коронавируса.

До 27 сентября работники должны пройти полный курс вакцинации. В то же время персонал будет обязан носить маски на работе, пишет The Wall Street Journal.

"Рост заражений штаммами Covid-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что чувствовали бы себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги привиты", - говорится в письме руководства McDonald`s.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Началось тестирование трех новых препаратов от Covid-19

Дату выхода в офис работников штаб-квартиры и других филиалов перенесли с 7 сентября по 11 октября, чтобы все имели достаточно времени для вакцинации. Компания готова предоставить работникам до 4 ч. оплачиваемого перерыва для прививки.

За последние сутки в Украине обнаружили 1247 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 77 детей и 41 медработник. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От работников McDonald's требуют вакцинироваться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6651
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 5544
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 5184
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 5157
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 4320
Мир
Собаки спасли из воды 14 человек
Собаки спасли из воды 14 человек Просмотров: 198
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
 Просмотров: 972
Упав вертолет с туристами и затонул в озере
Упав вертолет с туристами и затонул в озере Просмотров: 774
Рекорд за почти 50 лет исследований. В Европе невероятная жара
Рекорд за почти 50 лет исследований. В Европе невероятная жара Просмотров: 441
Талибы контролируют уже две трети Афганистана
Талибы контролируют уже две трети Афганистана Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
1
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Голосов: 183
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть