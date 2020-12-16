Ученый рассказал о разнице между ИФА и экспресс-тестами

ИФА быстрее и проще. Фото: pixabay

Почти в сотни раз лабораторный иммуноферментный анализ (ИФА) на антиген чувствителен любого экспресс-теста на коронавирус.

У него также нет тех недостатков, которые имеет ПЦР-диагностика, рассказал академик, доктор медицинских наук Владимир Широбоков, передает УНН.

ИФА быстрее и проще. Также он ищет в биоматериале человека особые антигены (белки), которые расположены на поверхности каждого возбудителя, в частности Covid-19.

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"В ИФА-анализе используют иммуноферментные антитела для определения S-антигена на поверхности возбудителя. А возбудитель находится в тех же материалах, где мы ищем РНК. Это простой тест, быстрее, чем ПЦР и не уступает чувствительностью", - говорит Широбоков.

По его словам, развернутый ИФА-тест на антиген имеет более эффективные лабораторные методы усиления сигнала. Ученый отмечает, что экспресс-тест в этом сильно уступает, ведь его делают просто на глаз - там появляются только полоски. Тогда как тест на антиген рекомендуется как более чувствительный.

Тестирование на антиген контактных с больными Covid-19 увеличит показатели заболеваемости. Количество больных в Украине уменьшилось из-за "стабилизации ситуации", заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.