Что может привести к росту больных на коронавирус

Через тестирование на антиген количество больных может возрасти. Фото: pixabay

Тестирование на антиген контактных с больными Covid-19 увеличит показатели заболеваемости.

Количество больных в Украине уменьшилось из-за "стабилизации ситуации", заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По его словам, в Минздраве это наблюдают не только по статистике, но и по обращениям на горячую линию, к врачам и тому подобное.

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"Мы ввели так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных. Мы начали уже его экспресс-тестами на антиген - это быстрые тесты за 15 минут. И мы понимаем, что количество выявленных больных будет увеличиваться, потому что сейчас бессимптомных мы не видим" , - рассказал министр.

Последнюю статистику коронавируса пока что рано связывать с карантином выходного дня. Разрыв цепи передачи болезни уменьшает количество инфицированных, но города не особенно придерживались карантина, объясняет исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, передает "РБК-Украина".