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вторник, 15 декабря 2020 10:31

Почему в Украине становится меньше новых случаев Covid-19 - мнения экспертов

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Почему в Украине становится меньше новых случаев Covid-19 - мнения экспертов
Усиление карантина на выходных все же помогло, по мнению некоторых экспертов. Фото: pixabay

Последнюю статистику коронавируса пока что рано связывать с карантином выходного дня.

Разрыв цепи передачи болезни уменьшает количество инфицированных, но города не особенно придерживались карантина, объясняет исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, передает "РБК-Украина".

Некоторые ее коллеги говорят, что усиление карантина на выходных все же помогло.

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Президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, который входит в рабочую группу Минздрава по разработке протокола лечения пациентов с коронавирусом, считает, что карантин выходного дня все же был эффективный.

"Важно, что в нас нет увеличения количества новых случаев по сравнению с предыдущими неделями. 2-е - это рост количества выздоровевших, которых становится больше, чем новых больных", - заявил он.

Инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита допустил, что на последних цифрах в статистике больных могли сказаться сразу несколько факторов: карантин и сезонность, ведь в декабре респираторные заболевания немного ослабевают, и экономическая составляющая.

"По нашему мнению, одна из причин улучшения статистики коронавируса может быть в том, что количество ПЦР-тестов с середины ноября начало снижаться", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк.

За последние сутки в Украине выздоровело рекордное количество украинцев - 16 150. Почти вдвое меньше людей заболели - 8416. Из них детей - 412, медработников - 447. Всего, по состоянию на утро 15 декабря, имеем 909 082 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 480 летальных. 233 пациента умерли за последние сутки.

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