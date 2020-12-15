За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев

За последние сутки в Украине выздоровело рекордное количество украинцев - 16 150. Почти вдвое меньше людей заболели - 8416. Из них детей - 412, медработников - 447.
Всего, по состоянию на утро 15 декабря, имеем 909 082 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 480 летальных. 233 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь с начала эпидемии в стране 522 868 пациентов, сообщает Минздрав.
Лидером по количеству заражений остается Киев. Там за сутки обнаружили 1559 новых больных. Далее идут Одесская - 830, Черкасская - 665, Запорожская - 599, Полтавская - 575 области.
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Ситуация в областях:
город Киев - 93 302 случая;
Винницкая область - 19 977 случаев;
Волынская область - 28 527 случаев;
Днепропетровская область - 49 961 случай;
Донецкая область - 30 062 случая;
Житомирская область - 34 511 случаев;
Закарпатская область - 26 281 случай;
Запорожская область - 43 034 случая;
Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;
Киевская область - 49 335 случаев;
Кировоградская область - 7273 случая;
Луганская область - 7987 случаев;
Львовская область - 54 233 случая;
Николаевская область - 24 404 случая;
Одесская область - 59 113 случаев;
Полтавская область - 30 025 случаев;
Ровенская область - 36 599 случаев;
Сумская область - 36 098 случаев;
Тернопольская область - 31 374 случая;
Харьковская область - 62 708 случаев;
Херсонская область - 14 346 случаев;
Хмельницкая область - 34 919 случаев;
Черкасская область - 32 272 случая;
Черновицкая область - 37 080 случаев;
Черниговская область - 24 786 случаев.
Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.
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