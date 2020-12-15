За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 909 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине выздоровело рекордное количество украинцев - 16 150. Почти вдвое меньше людей заболели - 8416. Из них детей - 412, медработников - 447.

Всего, по состоянию на утро 15 декабря, имеем 909 082 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 480 летальных. 233 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь с начала эпидемии в стране 522 868 пациентов, сообщает Минздрав.

Лидером по количеству заражений остается Киев. Там за сутки обнаружили 1559 новых больных. Далее идут Одесская - 830, Черкасская - 665, Запорожская - 599, Полтавская - 575 области.

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Ситуация в областях:

город Киев - 93 302 случая;

Винницкая область - 19 977 случаев;

Волынская область - 28 527 случаев;

Днепропетровская область - 49 961 случай;

Донецкая область - 30 062 случая;

Житомирская область - 34 511 случаев;

Закарпатская область - 26 281 случай;

Запорожская область - 43 034 случая;

Ивано-Франковская область - 40 875 случаев;

Киевская область - 49 335 случаев;

Кировоградская область - 7273 случая;

Луганская область - 7987 случаев;

Львовская область - 54 233 случая;

Николаевская область - 24 404 случая;

Одесская область - 59 113 случаев;

Полтавская область - 30 025 случаев;

Ровенская область - 36 599 случаев;

Сумская область - 36 098 случаев;

Тернопольская область - 31 374 случая;

Харьковская область - 62 708 случаев;

Херсонская область - 14 346 случаев;

Хмельницкая область - 34 919 случаев;

Черкасская область - 32 272 случая;

Черновицкая область - 37 080 случаев;

Черниговская область - 24 786 случаев.

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.