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Ученые заявили об обнадеживающих результатах исследований иммунитета от Covid-19

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Ученые заявили об обнадеживающих результатах исследований иммунитета от Covid-19
Иммунитет к коронавирусу может храниться годами. Фото: pixabay.com

Иммунитет к Covid-19 сохраняется не менее года и может остаться на всю жизнь. Он может усиливаться со временем, особенно после вакцинации.

Ученые провели несколько исследований, которые в совокупности показывают, что большинству людей, которые выздоровели от Covid-19 и впоследствии вакцинировались, не понадобятся так называемые усилители вакцин, сообщило издание The New York Times.

По словам специалистов, вакцинированы люди, которые никогда не болели на коронавирус, скорее всего, потребуют повторных прививок. Так же как и те, что были инфицированы, но у них не выработался устойчивый иммунный ответ.

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Оба исследования проводили с людьми, которые излечились от коронавируса около года назад. Согласно одному из них, клетки, которые хранят память о вирусе, находятся в костном мозге и могут вырабатывать антитела, когда это необходимо.

Другое исследование показало, что эти так называемые В-клетки памяти продолжают циркулировать и укрепляться в течение не менее 12 месяцев после первичного заражения.

"Исследования подтверждают предположение о том, что иммунитет, обусловленный инфекцией и вакцинацией против SARS-CoV-2, вероятно, является долговременным", - отметил иммунолог из Пенсильванского университета Скотт Хенсли.

Результат может не касаться защиты, полученного только с помощью вакцин, потому что иммунная память, вероятно, будет организована по-другому после иммунизации, если сравнить с памятью после естественной инфекции.

Это значит, что людям, которые не болели Covid-19 и были привиты, в конечном итоге может понадобиться ревакцинация.

"Даже если вы заразились, это не значит, что у вас сверхмощная иммунная реакция", - говорит Еллебеди.

Выводы исследования доказывают, что людям, которые выздоровели от Covid-19, все же стоит делать прививки.

В Украине обнаружили менее чем 1% побочных реакций на прививку от Covid-19. 0,22% побочных реакций от общего количества привитых обнаружили после вакцины Covishield (AstraZeneca индийского производства), 0,049% - после вакцины CoronaVac, 0,034% после вакцины Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech), 0,083% - после вакцины AstraZeneca.

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