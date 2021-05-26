Посчитали процент побочных реакций от вакцинации против Covid-19

Рассказали о побочных эффектах от вакцинации. Фото: Reuters

В Украине обнаружили менее чем один процент побочных реакций на прививку от Covid-19.

0,22% побочных реакций от общего количества привитых обнаружили после вакцины Covishield (AstraZeneca индийского производства), 0,049% - после вакцины CoronaVac, 0,034% после вакцины Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech), 0,083% - после вакцины AstraZeneca, сообщило государственное предприятие "Государственный экспертный центр МЗ Украины".

Всего обнаружили 1436 побочных реакций после прививки.

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С начала прививочной кампании в Украине прививки от Covid-19 получили 987193 человека.