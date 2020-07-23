Ученые выявили новое влияние коронавируса на организм человека

Специалисты обнаружили, что коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце. Фото: Pixabay

Изменения в телах умерших от коронавируса заметили патологоанатомы из университета LSU Health в Новом Орлеане.

Серия вскрытий показала, что коронавирус, вероятно, не вызывает типичного поражения сердечной мышцы (миокардит), как считалось ранее, а влияет на орган иначе, пишет EurekAlert.

Специалисты обнаружили, что коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце. В то же время SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, нет в клетках сердечной мышцы. Вирусную инфекцию нашли в клетках мелких кровеносных сосудов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одна инъекция вакцины от коронавируса не поможет - Билл Гейтс

22 пациентам, умершим от коронавируса, сделали вскрытие. Среди них - 10 мужчин и 12 женщин в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства было высокое кровяное давление, у половины - диабет 2-го типа, 41% страдал от ожирения.

По словам профессора Ричарда Уандера Хайде, исследователи выдвинули несколько теорий, требующих дальнейшего изучения. Он считает, что это поможет лучше понимать болезнь и вследствие этого назначать эффективное лечение.

Иммунные клетки организма, согласно опытами ученых из Сингапура, могут распознавать коронавирусы после первого контакта с ними, даже годы спустя. Это более весомый фактор иммунитета, чем наличие антител.