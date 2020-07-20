Исследователи выдвинули новую теорию об иммунитете к коронавирусу

У всех, кто пережил Covid-19 были T-лимфоциты, которые распознали новый коронавирус. Фото: pixabay

Иммунные клетки организма, согласно опытами ученых из Сингапура, могут распознавать коронавирусы после первого контакта с ними, даже годы спустя.

Это более весомый фактор иммунитета, чем наличие антител, сообщает Reuters.

Ученые считают, что иммунные клетки, так называемые T-лимфоциты B-лимфоциты, "запоминают" вирус и могут вызвать иммунный ответ. В своей работе они исследовали "память" клеток в 36 человек, переживших коронавирус. 23 человек, переболевших болезнью SARS во время вспышки 2003 года и 37 человек, которые никогда не болели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ озвучили дату начала массовой вакцинации от Covid-19

У всех, кто пережил Covid-19 были T-лимфоциты, которые распознали новый коронавирус. У тех, кто пережил SARS, клетки распознали коронавирус 2003 года, а также новый коронавирус. Те, кто никогда не болел ни одной из этих болезней, имел защитные T-лимфоциты. Вероятно, эта категория людей сталкивалась с коронавирусами в прошлом, и имеет определенный иммунитет к новой вспышке. Исследователи отметили, что считают дискуссию о "антителах, которие исчезают" в Covid-19 немного нелепой. Ведь гораздо важнее то, что у тех, кто болел, возникает клеточная память, и это позволяет быстро запустить иммунный ответ в случае нового столкновения с вирусом.

В больших городах, где уже выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, 2-й волны эпидемии не будет. В то же время осенью не избежать увеличения респираторных болезней. По мнению вирусолога Михаила Щелканова, как проявит себя коронавирус в этот период, пока неизвестно.