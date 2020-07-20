Вирусолог рассказал, что может спасти крупные города от 2-й волны коронавируса

Вирусолог уверяет, что крупные города вторая волна коронавируса может обойти. Фото: pixabay

В больших городах, где уже выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, 2-й волны эпидемии не будет.

В то же время осенью не избежать увеличения респираторных болезней, пишут "Известия".

По мнению вирусолога Михаила Щелканова, как проявит себя коронавирус в этот период, пока неизвестно.

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"В этом году в перечень возбудителей острых респираторных заболеваний, который стандартно присутствует, добавится еще новый коронавирус. Потому что человечество от него, к сожалению, не избавилось за лето", - сказал специалист.

По его словам, явление, которое называется интерференцией вирусов - подавляющее действие вируса на размножение другого и течение инфекционного процесса, вызванного последним.

"Установили, что после заболевания одним вирусом другим заразиться сложно некоторое время. Но это все индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента", - отметил вирусолог.

Он считает, что мы увидим, как этот компонент проявит себя среди других только в процессе прямого эксперимента, то есть при анализе эпидемической ситуации осенью.

В некоторых странах начался 2-й пик эпидемии коронавируса. При этом 2-й волны Covid-19 может не быть. Об этом на брифинге заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.