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четверг, 06 августа 2020 11:51

Ученые выяснили смертельный сигнал для пациентов с Covid-19

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Ученые выяснили смертельный сигнал для пациентов с Covid-19
Температура тела может служить маркером неблагоприятного прогноза. Фото: Pixabay

Американские ученые выяснили, что температура тела 35,5°C и ниже или выше в 40°C при первичном обращении за помощью в случае коронавируса может служить фактором тяжелого течения заболевания.

Такие пациенты умирают в более 40% случаев, пишет BMC.

В соответствующем исследовании ученых Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай приняли участие 7614 человек.

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"Итак, низкая температура тела во время первого обращения к врачу может служить маркером неблагоприятного прогноза. Смертность в таких случаях составляла 44%. В то же время максимальная температура тела также значимым образом связана с уровнем смертности. На каждые 0,5°C увеличения температуры приходится значительный прирост смертности, причем у пациентов с максимальной температурой более 40,0°C уровень смертности достигал 42%", - выяснили ученые.

От последствий Covid-19 каждые 15 секунд в среднем умирает 1 человек. Ежедневно умирают около 5900 человек. Согласно подсчетам, за час от коронавируса умирают 247 человек.

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