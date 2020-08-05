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среда, 05 августа 2020 13:25

Сколько людей умирает от коронавируса в мире ежедневно

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Сколько людей умирает от коронавируса в мире ежедневно
Согласно подсчетам, за час от коронавируса умирает 247 человек. Фото: pixabay

От последствий Covid-19 каждые 15 секунд в среднем умирает 1 человек.

Ежедневно умирают около 5900 человек, пишет агентство Reuters.

Согласно подсчетам, за час от коронавируса умирают 247 человек.

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"Даже в тех частях мира, которые, казалось бы, сдерживали распространение вируса, недавно были зафиксированы однодневные рекорды по новым случаям. Это свидетельствует о том, что битва еще далека от завершения", - пишет агентство.

Количество связанных с коронавирусом смертей в мире достигло 700 тысяч. Больше всего жертв пандемии зарегистрировано в США (159 782), Бразилии (95 819), Мексике (48 869), Великобритании (46 295), Индии (38 938), Италии (36 171) и Франции (30 297).

От 10 до 30 тысяч смертей подтверждено в Испании, Перу, Иране, России и Колумбии. В Украине от коронавируса умерли уже 1788 человек.

За последние сутки в Украине зафиксировали 1271 новый случай Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране. Другой антирекорд фиксировали 30 июля. Тогда за сутки обнаружили 1197 больных. Всего с начала эпидемии в стране коронавирус диагностировали у 75 490 украинцев. Болезнь унесла жизни 1788 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 24 летальных исхода.

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