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среда, 05 августа 2020 09:01

Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом

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Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили почти 1271 новый случай коронавируса. Это рекордное количество с начала эпидемии в стране. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине зафиксировали 1271 новый случай Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране. Другой антирекорд фиксировали 30 июля. Тогда за сутки обнаружили 1197 больных.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирус диагностировали у 75 490 украинцев.

Болезнь унесла жизни 1788 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 24 летальных исхода.

Побороть коронавирус смогли уже 41 527 человек. Из них 914 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали на Львовщине и в Киеве.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 2880 случаев;
Волынская область - 4064 случая;
Днепропетровская область - 1474 случая;
Донецкая область - 926 случаев;
Житомирская область - 2009 случаев;
Закарпатская область - 5462 случая;
Запорожская область - 871 случай;
Ивано-Франковская область - 5168 случаев;
Кировоградская область - 711 случаев;
м. Киев - 8812 случаев;
Киевская область - 3942 случая;
Львовская область - 10 223 случая;
Луганская область - 135 случаев;
Николаевская область - 658 случаев;
Одесская область - 3638 случаев;
Полтавская область - 472 случая;
Ровенская область - 6442 случаев;
Сумская область - 570 случаев;
Тернопольская область - 3149 случаев;
Харьковская область - 4239 случаев;
Херсонская область - 236 случаев;
Хмельницкая область - 1232 случая;
Черновицкая область - 6298 случаев;
Черкасская область - 959 случаев;
Черниговская область - 920 случаев.

Механизм глобального доступа к вакцинам Covid-19 (Covax) подтвердил право Украины обратиться в это объединение за вакцинами для проведения прививок людям из групп риска или определенным возрастным категориям. Украина получит вакцины от Covid-19 для 20% населения, когда препараты зарегистрируют.

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