Ученые выяснили, кому грозит тяжелая форма Covid-19

Ученые определили причину тяжелой формы коронавируса. Фото: eadaily.com

Немецкие ученые обнаружили 2 типа кровяных клеток, при наличии которых пациенту грозит тяжелая форма коронавируса.

Риском является присутствие незрелых форм тромбоцитов и эритроцитов, сообщает DW.

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"Нам известны случаи попадания клеток-предшественниц тромбоцитов в кровь тяжелобольных пациентов - например, при бактериальном сепсисе", - рассказывает один из соавторов исследования, сотрудник Института клинической молекулярной биологии Кильского университета Флориан Тран.

Вероятно, такие недозревшие тромбоциты и эритроциты вызывают чрезмерное свертывание крови, что опасно.

Исследователи обнаружили в образцах крови пациентов с Covid-19 большое количество незрелых красных кровяных телец. Это предшественницы эритроцитов, которые обычно созревают в костном мозге.

Эритроциты отвечают за транспортировку кислорода от легких к органам человека. Большое количество незрелых клеток в крови указывает на недостаток кислорода.

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