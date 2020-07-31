Ученые выяснили, как часто люди касаются лица

Прикосновения в области слизистой оболочки, составлявшие 44% всех прикосновений, могут быть опасными, ведь в таком случае есть риск перенести вирусные частицы SARS-CoV-2. Фото: Pixabay

Несмотря на эпидемию коронавируса, люди продолжают часто касаться своего лица.

Исследования показывают, что это происходит в два раза чаще, чем считается, пишет Forbes.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, провели исследования еще в 2015 году. Они анализировали видеозаписи со студентами-медиками во время лекций в кадре. Так в исследовании насчитали 2346 прикосновений за 4 часа среди 26 студентов. Эти результаты показывают, что в среднем люди касаются своего лица, в том числе и слизистых оболочек, примерно 2-3 раза в час.

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Прикосновения в области слизистой оболочки, составлявшие 44% всех прикосновений, могут быть опасными, ведь в таком случае есть риск перенести вирусные частицы SARS-CoV-2. Позже исследование критиковали, ведь провели его на основе небольшой группы людей - 26 студентов.

Согласно систематическому обзору научной литературы, проведенному эпидемиологами в Университете Окленда в Новой Зеландии в 2020 году, прикосновения к лицу на самом деле происходят по крайней мере вдвое чаще, чем 2-3 раза в час. Ученые проанализировали 9 тыс. научных работ и из них отобрали 10 наблюдательных исследований. В них проводили систематический анализ прикосновений к лицу среди разных людей и в разных условиях.

Вместо того чтобы делить зоны на "область слизистой оболочки" и другие области, рецензенты сравнивали прикосновения к "T-зоне" - глаза, нос, рот, подбородок. В другую часть зон входили шея, волосы и аксессуары. Так сделали потому, что опираться подбородком на открытую ладонь или кулак - обычное поведение приматов. Это также имеет смысл, потому что подбородок находится близко ко рту и носу . Обзор 2020 года показал, что в среднем люди касаются Т-зоны почти 69 раз в час и 50 раз касаются других частей головы.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев Covid-19. Это на 107 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.Общее количество заболевших с начала эпидемии, по состоянию на утро 31 июля, составляет 69 884 человек. Болезнь унесла жизни 1693 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 20 летальных случаев. Побороть коронавирус смогли уже 38 752 человека. Из них 598 - за последние сутки.