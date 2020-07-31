Опять более тысячи: Украина не сбавляет темпы в распространении коронавируса

Коронавирус в Украине не сбавляет темпы. Количество заболевших приближается к 70 тыс. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1090 новых случаев Covid-19. Это на 107 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Общее количество заболевших с начала эпидемии по состоянию на утро 31 июля составляет 69 884.

Болезнь унесла жизни 1693 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 20 летальных случаев.

Побороть коронавирус смогли уже 38 752 человека. Из них 598 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Ситуация в регионах:

Винницкая область - 2736 случаев;

Волынская область - 3783 случая;

Днепропетровская область - 1402 случая;

Донецкая область - 881 случай;

Житомирская область - 1850 случаев;

Закарпатская область - 5146 случаев;

Запорожская область - 790 случаев;

Ивано-Франковская область - 4557 случаев;

Кировоградская область - 703 случая;

г. Киев - 8241 случай;

Киевская область - 3716 случаев;

Львовская область - 9526 случаев;

Луганская область - 126 случаев;

Николаевская область - 590 случаев;

Одесская область - 3214 случаев;

Полтавская область - 440 случаев;

Ровенская область - 6024 случая;

Сумская область - 485 случаев;

Тернопольская область - 2976 случаев;

Харьковская область - 3711 случаев;

Херсонская область - 227 случаев;

Хмельницкая область - 1138 случаев;

Черновицкая область - 5875 случаев;

Черкасская область - 924 случая;

Черниговская область - 823 случая.

С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. Разрешат ослаблять или усиливать не в областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.