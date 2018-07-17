Ученые выяснили, что делает память лучше

Минеральные вещества цинк и железо положительно влияет на когнитивные функции организма и эмоциональное состояние. Фото: Fitnessi.ru

Минеральные вещества цинк и железо положительно влияет на когнитивные функции организма и эмоциональное состояние.

К такому выводу пришли Линда Бирн и ее коллеги из Университета Дикина (Австралия), пишет портал zhyvyaktyvno.org.

Ученые проанализировали ряд исследований, где отслеживали как повышение потребления железа и цинка влияло на настроение и когнитивные функции у женщин в возрасте от 12 до 55 лет. Ученые зафиксировали положительный эффект цинка на память и эмоциональное состояние человека. Минирал содержится в мясе, морепродуктах, орехах и сухофруктах.

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Специалисты установили, что дополнительный прием железа улучшал память и интеллектуальные способности, независимо от того, был дефицит минерала в организме или нет. Железом богаты моллюски, брокколи, креветки, перец, тимьян, лавровый лист, петрушка, шпинат, нут, эндивий, руккола и другие.

Большинство рекомендаций по усилению работы мозга заключается в систематической физической активности продолжительностью не менее 20 минут. Однако ученые обнаружили, что даже единоразовая 10-минутная тренировка способна усилить умственную производительность.