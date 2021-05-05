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среда, 05 мая 2021 22:44

Ученые установили главную причину долголетия мозга

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  Самое вредное воздействие на мозговые клетки оказывает окислительный стресс.
Самое вредное воздействие на мозговые клетки оказывает окислительный стресс.

Специалистам давно известно, что у всех долгожителей есть особая версия гена FOXO3, который оберегает клетки головного мозга от быстрого старения. Теперь исследователям удалось предположить, как именно это происходит.

Команда ученых из Дьюкского университета выяснила, что лабораторные мыши, у которых не обнаружен ген FOXO3, плохо реагируют на окислительные стрессы и быстро стареют. Теперь исследователям удалось прояснить, что именно этот ген усиливает способность мозговых клеток к регенерации и притормаживает деление стволовых клеток до того времени, пока среда не перестанет быть губительной для новообразованных нейронов.

Специалисты установили, что самое вредное воздействие на мозговые клетки оказывает окислительный стресс. Если же в организме имеется нужная версия FOXO3, то при начале губительного процесса, в ядре стволовой клетки выключаются гены реакции на стресс, и производство нейронов приостанавливается. Стволовые клетки находятся в "спящем" состоянии все время, до тех пор, пока не прекратится стресс, и только по его исчезновения начинают создавать новые нейроны.

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Несмотря на то, что результаты работы ученых полностью объясняют, почему некоторые версии гена FOXO3 связаны с долголетием, авторы исследование предупреждают, что это еще только начало пути к изобретению лекарства от старости.

Ученые доказали позитивное влияние локдауна на психическое здоровье.

Изоляция на карантине улучшила психическое здоровье людей. Несмотря на начальное снижение уровня счастья до карантина в марте 2020 года, в последние несколько недель апреля 2021-го уровень тревожности снизился и среди людей с имеющимися психическими расстройствами и без них.

У некоторых пациентов отказ от рутины сделал депрессию более управляемой, говорится в исследовании, проведенном Университетом Эксетера и Королевским колледжем Лондона. Ученые опросили более 74 тыс. человек и обнаружили, что одиночество было ключевым фактором, связанным с ухудшением симптомов депрессии и тревоги, передает Daily Mail.

lenta.ua
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