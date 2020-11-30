Ученые спрогнозировали развитие эпидемии в Украине в начале декабря

Ученые ожидают увеличение случаев в сутки. Фото: pixabay

До 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки могут фиксировать в Украине в 1-й половине декабря.

Такой прогноз сделали ученые мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.

"В 1-й половине декабря 2020 года количество новых выявленных больных, скорее всего, может колебаться в диапазоне 14-20 тыс. человек в сутки", - сообщили в исследовании.

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В то же время, коэффициент адаптации к коронавирусной болезни медленно улучшается. Речь идет о соотношении количества умерших в сутки до суммы умерших и тех, кто выздоровел.

"Это, вероятно, приведет к снижению показателя летальности в первой половине декабря до 1, 73-1,76 процентов, что почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период", - резюмировали ученые.

В Украине растет заболеваемость Covid-19 и загруженность больниц. Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.

За последние сутки в Украине обнаружили 9946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 570, медработников - 360. Всего, по состоянию на утро 30 ноября, имеем 732 625 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 12 327 - летальные. 114 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 345 149 пациентов, из них за последние сутки - 5771, сообщает Минздрав.