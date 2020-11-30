Ученые спрогнозировали развитие эпидемии в Украине в начале декабря

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 432
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 234
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1935
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2646
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6858
Фото
Все фото
4
15
4
3
4
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Видео
Все видео
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Врач рассказал, как восстановить здоровье после Covid-19
Врач рассказал, как восстановить здоровье после Covid-19
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 432
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1422
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1017
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 171
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 603
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 13:09

Ученые спрогнозировали развитие эпидемии в Украине в начале декабря

  Комментировать
Ученые спрогнозировали развитие эпидемии в Украине в начале декабря
Ученые ожидают увеличение случаев в сутки. Фото: pixabay

До 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки могут фиксировать в Украине в 1-й половине декабря.

Такой прогноз сделали ученые мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.

"В 1-й половине декабря 2020 года количество новых выявленных больных, скорее всего, может колебаться в диапазоне 14-20 тыс. человек в сутки", - сообщили в исследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда парламент примет решение о введении локдауна

В то же время, коэффициент адаптации к коронавирусной болезни медленно улучшается. Речь идет о соотношении количества умерших в сутки до суммы умерших и тех, кто выздоровел.

"Это, вероятно, приведет к снижению показателя летальности в первой половине декабря до 1, 73-1,76 процентов, что почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период", - резюмировали ученые.

В Украине растет заболеваемость Covid-19 и загруженность больниц. Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.

За последние сутки в Украине обнаружили 9946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 570, медработников - 360. Всего, по состоянию на утро 30 ноября, имеем 732 625 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 12 327 - летальные. 114 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 345 149 пациентов, из них за последние сутки - 5771, сообщает Минздрав.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые спрогнозировали развитие эпидемии в Украине в начале декабря». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

Метеорит ударил женщину

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

Нашли клад, на который претендуют четыре страны

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19917
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 13923
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 7128
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 7056
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
5
 Просмотров: 5229
Здоровье
Статистика тревожная: сколько киевлян стали Covid-положительными
Статистика тревожная: сколько киевлян стали Covid-положительными Просмотров: 108
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 135
В закон о вакцинации добавили новые пункты - что изменилось
В закон о вакцинации добавили новые пункты - что изменилось Просмотров: 180
Представили эффективный отечественный аналог ПЦР-тестированию на Covid-19
Представили эффективный отечественный аналог ПЦР-тестированию на Covid-19 Просмотров: 153
"Неправильный курс" - инфекционист упрекнул Минздрав в некомпетентной борьбе с Covid-19
"Неправильный курс" - инфекционист упрекнул Минздрав в некомпетентной борьбе с Covid-19 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
18
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
4
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
3
Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным
2
Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук
Голосов: 157
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть