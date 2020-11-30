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понедельник, 30 ноября 2020 08:34

В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу

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В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 732 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 9946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 570, медработников - 360.

Всего, по состоянию на утро 30 ноября, имеем 732 625 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 12 327 - летальные. 114 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 345 149 пациентов, из них за последние сутки - 5771, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1460, Днепропетровской - 1138, Одесской - 818, Запорожской - 725, Киевской - 691 областях.

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Ситуация в областях:

город Киев - 70 478 случаев;
Винницкая область - 17 405 случаев;
Волынская область - 24 135 случаев;
Днепропетровская область - 38 789 случаев;
Донецкая область - 22 807 случаев;
Житомирская область - 29 911 случаев;
Закарпатская область - 23 193 случая;
Запорожская область - 30 875 случаев;
Ивано-Франковская область - 36 434 случая;
Киевская область - 37 687 случаев;
Кировоградская область - 5286 случаев;
Луганская область - 6274 случая;
Львовская область - 46 078 случаев;
Николаевская область - 18 535 случаев;
Одесская область - 44 949 случаев;
Полтавская область - 22 055 случаев;
Ровенская область - 30 956 случаев;
Сумская область - 28 831 случай;
Тернопольская область - 27 849 случаев;
Харьковская область - 55 341 случай;
Херсонская область - 10 149 случаев;
Хмельницкая область - 29 577 случаев;
Черкасская область - 22 924 случая;
Черновицкая область - 33732 случая;
Черниговская область - 18 375 случаев.

Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на 3 недели с 24 декабря по 15 января. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня до конца ноября - не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

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Дата
30
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