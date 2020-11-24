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вторник, 24 ноября 2020 14:13

Ученые спрогнозировали развитие эпидемии до конца года

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Ученые спрогнозировали развитие эпидемии до конца года
До конца ноября может быть примерно 12 649 умерших от Covid-19, примерно до 20 декабря - более 18 тисяч. Фото: pixabay

743 826 инфицированных в Украине прогнозируют примерно до конца ноября.

На 20 декабря - более 1 млн больных, сообщает Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук.

На 24 ноября, за все время пандемии в Украине заболели по меньшей мере 647 976 человек, умерли 11 263, выздоровели 299 358 человек.

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До конца ноября может быть примерно 12 649 умерших от Covid-19, примерно до 20 декабря - более 18 тис. Вылеченных может быть 349 588, ко 2-й половине декабря - почти 600 тис. На конец ноября может быть 381 589 активных больных. К концу года показатель может вырасти примерно до 550 тис.

Согласно информации Минздрава, сейчас на Covid-19 болеют 337 355 жителей Украины.

"С учетом того, что прошлая прогнозная неделя не продемонстрировала наличие каких-либо видимых сдвигов в тенденции развития эпидемии Covid-19 в Украине, вполне ожидаемо, что прогнозы показывают столь же негативное развитие эпидемиологической ситуации в стране в ближайшей перспективе", - отметил Алексей Алехин , главный научный сотрудник Института проблем рынка и экономико-экологических исследований.

В правительстве предлагают запланировать 2-недельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказатся на Рождество и Новый год от массовых мероприятий. Об этом во вторник заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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