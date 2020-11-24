В правительстве заговорили о двухнедельном локдауне

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 396
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 639
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2043
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 675
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1683
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6120
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
7
24
15
3
5
Во Львове &quot;ЕС&quot; и &quot;Свобода&quot; собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Лишь бы не львовский &quot;Лукашенко&quot; или &quot;выдержанное вино&quot; - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
Лишь бы не львовский "Лукашенко" или "выдержанное вино" - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
&quot;В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда&quot; - как Черкассы избирали нового мэра
"В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда" - как Черкассы избирали нового мэра
Избиратели фотографируются возле урн, чтобы выиграть айфон
Избиратели фотографируются возле урн, чтобы выиграть айфон
&quot;Слуге&quot; пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
"Слуге" пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
Видео
Все видео
Миллионы за отставку: кто из ТОП-чиновников получил больше всех за увольнение - СМИ
Миллионы за отставку: кто из ТОП-чиновников получил больше всех за увольнение - СМИ
"Сам я позитивный" - Зеленский сделал повторный Covid-тест
"Сам я позитивный" - Зеленский сделал повторный Covid-тест
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Черкассы выбирают мэра: чего ожидать от кандидатов
Черкассы выбирают мэра: чего ожидать от кандидатов
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1584
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 936
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2313
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 648
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 12:24

В правительстве заговорили о двухнедельном локдауне

  Комментировать
В правительстве заговорили о двухнедельном локдауне
Лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность, говорит министр Ткаченко. Фото: @KabminUA

В правительстве предлагают запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказатся на Рождество и Новый год от массовых мероприятий. Об этом во вторник заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"За озвученным планом Министерства здравоохранения нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативных индустриях, и о туризме и о малом и среднем бизнесе и т.д", - написал Ткаченко в Telegram.

Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилась, отметил министр.

"Но вопрос, что нас ожидает завтра, остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцам нужно заранее знать, что им ожидать. Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику.

Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать 2-недельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме. По крайней мере, будет что вспомнить", - заявил Ткаченко.

Локдаун - жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение в стране и за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня.

С 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты.

С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неношение маски в общественных местах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В правительстве заговорили о двухнедельном локдауне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Вышел сериал о Муссолини

Бывший министр погиб в тюрьме

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 45433
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки 1 Просмотров: 19872
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12690
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 11763
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 2 Просмотров: 7794
Политика
Зеленский пустил следователей и прокуроров на Донбасс
Зеленский пустил следователей и прокуроров на Донбасс Просмотров: 90
С нового года заработает зона свободной торговли между Украиной и Израилем
С нового года заработает зона свободной торговли между Украиной и Израилем Просмотров: 54
Правительство Шмыгаля отказалось повышать зарплату учителям. Министры говорят, что нет денег
Правительство Шмыгаля отказалось повышать зарплату учителям. Министры говорят, что нет денег 1 Просмотров: 288
Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации
Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации Просмотров: 45
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
7
 2 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
6
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
2
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Голосов: 18404
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть