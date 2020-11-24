В правительстве заговорили о двухнедельном локдауне

Лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность, говорит министр Ткаченко. Фото: @KabminUA

В правительстве предлагают запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказатся на Рождество и Новый год от массовых мероприятий. Об этом во вторник заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"За озвученным планом Министерства здравоохранения нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативных индустриях, и о туризме и о малом и среднем бизнесе и т.д", - написал Ткаченко в Telegram.

Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилась, отметил министр.

"Но вопрос, что нас ожидает завтра, остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцам нужно заранее знать, что им ожидать. Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику.

Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать 2-недельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме. По крайней мере, будет что вспомнить", - заявил Ткаченко.

Локдаун - жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение в стране и за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты. С 21 ноября правоохранители и уполномоченные лица имеют право штрафовать за неношение маски в общественных местах.