Ученые совершили прорыв в диагностике рака

Тест выявил рак у 91% людей, у которых не было симптомов при сборе образца крови, но через год-четыре у них диагностировали рак. Фото: Pixabay

Ученые провели исследование, которое показало, что новый анализ крови выявил пять типов рака за годы до того, как эти заболевания можно было найти с помощью традиционных диагностических методов.

Новинку разработали китайско-американские ученые, пишет Science Alert.

Тест выявил рак у 91% людей, у которых не было симптомов при сборе образца крови, но через год-четыре в них диагностировали рак желудка, рак пищевода, рак толстой кишки, рак легких, рак печени.

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Соавтор Кун Чжан, руководитель отдела биоинженерии в Калифорнийском университете в Сан-Диего заявил, что теперь новой задачей для них является проверить людей с более высоким риском на основе семейной истории, возраста или других известных факторов риска.

Раннее выявление рака имеет решающее значение, так как выживание значительно повышается, если болезнь лечить на ранних стадиях, а опухоли можно удалить хирургическим путем, с помощью лекарств или облучения. На сегодняшний день, однако, существует мало эффективных ранних скрининговых тестов. Эксперты исследовали образцы крови более 600 человек, включенных в 10-летние медицинские обследования 120 тыс. человек в Китае, которое проводили в период между 2007-м и 2017 годом. Программа мониторинга включала регулярные образцы крови.

Для 191 пациента с диагнозом рака ученые использовали новый тест для анализа образцов крови, взятых до четырех лет назад. Они отдельно обнаружили рак - с точностью 88% - у 113 пациентов, которым уже был поставлен диагноз на момент отбора проб крови. Методика, разработанная более десяти лет назад, предназначена для выявления бессимптомных заболеваний на основе биологического процесса, называемого анализом метилирования ДНК. Авторы предупредили, что необходимы более масштабные исследования в течение длительных периодов времени, чтобы подтвердить потенциал теста для раннего выявления рака.

Рак является ведущей причиной смерти во всем мире, на его долю приходится почти 10 миллионов смертей в год. По данным ВОЗ за 2018 год, из-за различных типов рака умерло разное количество людей. В частности, рак легких - 1,76 млн, рак толстой кишки - 862 тыс., рак желудка - 783 тыс., рак печени - 782 тыс., рак пищевода - 508 тыс.

Злокачественные опухоли все же поддаются лечению, если их обнаружили на ранней стадии. Однако есть болезни, которые не оставляют ни одного шанса. Коровье бешенство, или болезнь Кройтцфельдта - Якоба. Прогрессирующее дистрофическое заболевание мозга. Смерть наступает в 85% случаев при легкой форме, а при тяжелой лечение невозможно.