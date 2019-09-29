Какие заболевания страшнее, чем онкология

Медики назвали заболевания, страшнее чем онкология

Злокачественные опухоли все же поддаются лечению, если их обнаружили на ранней стадии. Однако есть болезни, которые не оставляют ни одного шанса.

"Коровье бешенство" или болезнь Кройтцфельдта-Якоба. Прогрессирующее дистрофическое заболевание мозга. Смерть наступает в 85% случаев при легкой форме, а при тяжелой - лечение невозможно.

На второй позиции - роковая бессонница. Это редкое неизлечимое наследственное заболевание, при котором больной умирает от бессонницы, передает издание "Она".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали, наиболее портит прикус зубов

Геморрагическая лихорадка Марбург (болезнь Марбурга), известная как "болезнь зеленых обезьян". Острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Замыкает список фибродисплазия - редкое и тяжелое своим ходом генетическое заболевание. Мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости. Процесс прогрессирует с годами, начиная обычно с 10 лет. Доказанных эффективных методов профилактики или лечения ФОП не существует.

Группа ученых из Канады из университета МакГилла, выяснила, что при заваривании пакетика чая в чашку за пять минут попадает более десяти миллиардов частиц микропластика. Это в тысячи раз больше, чем думали до сих пор.