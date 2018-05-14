Ученые случайно обнаружили диету счастья

Ученые из Новой Зеландии обнаружили диету счастья и радости. Фото 112.ua

Новозеландские ученые случайно выяснили, какие продукты в рационе помогут избавиться от депрессивных состояний и улучшить здоровье.

"Ученые проанализировали состояние психического и физического здоровья свыше 400 человек в возрасте от 18 до 25 лет, а также изучили их предпочтения в еде, уровень физической активности и социально-экономический статус. В результате они пришли к выводу, что люди, которые потребляли больше продуктов в естественном сыром виде, отмечали более высокий уровень психического благополучия по сравнению с теми, кто отдавал предпочтение тем же продуктам, но в вареном виде", - говорится в сообщении ученых из университета Отаго, сообщает Independent.

Исследователи не смогли определить причины установленной связи между психическим благополучием и употреблением сырых овощей и фруктов. Однако они предположили, что это может быть связано с большим количеством микроэлементов в овощах и фруктах, которые легче усваиваются организмом, когда потребляются в сыром виде.

Таким образом, те, кто регулярно употреблял сырые овощи и фрукты, отмечали больше удовольствия от жизни, снижение депрессивных симптомов и улучшение настроения.

Кроме того, ученые назвали 10 фруктов, которые были лидерами в рационе группы респондентов с высоким уровнем психического счастья. В их числе оказались морковь, бананы, яблоки, грейпфрут, салат, цитрусовые, свежие ягоды, огурцы, киви и листовая зелень темного цвета. В свою очередь, фаворитами среди овощей оказались сельдерей, капуста, помидоры, грибы и красный лук.

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Новая диета, которую начали использовать американские врачи, использует мороженое. Это помогает потерять вес, уменьшить симптомы старения, уменьшает возникновения рака кишечника и снижает артериальное давление.