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Ученые сделали важное открытие о клинической смерти

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Ученые сделали важное открытие о клинической смерти
Лишь у 14% пациентов зафиксировали восстановление сердцебиения продолжительностью в несколько секунд. Фото: pixabay.com

Смерть наступает максимум через 4 мин. 20 сек. после остановки сердца. Это важно учитывать, если умершие разрешили передать их органы на донорство.

Долгое время смерть констатировали при отсутствии пульса, но есть другие показатели жизнедеятельности, которые фиксируют и без сердцебиения. Они свидетельствуют, что тот или иной орган до сих пор функционирует, пишет New England Journal of Medicine.

Орган у человека, давшего прижизненное согласие на донорство, можно брать лишь после окончательной констатации факта смерти. Поскольку измерить все показатели жизнедеятельности невозможно, врачи пользуются "правилом 5 минут". Если после остановки сердца в течение этого времени не удается реанимировать пациента, можно констатировать его смерть, а следовательно, и брать органы для донорства.

Международная группа врачей решила проверить это правило, исследовав более 2 тыс. пациентов в 20 отделениях интенсивной терапии в 3 странах. За пациентами наблюдали в течение 30 мин. после установления факта смерти.

Лишь у 14% пациентов зафиксировали восстановление сердцебиения продолжительностью в несколько секунд, но вследствие которого они не оживали. Преимущественно сердцебиение ненадолго возобновлялось за 1-2 мин. после остановки сердца. Самое длинное зафиксированное исследователями время составляло 4 мин. 20 сек.

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25 декабря 2019 года в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Бригада врачей во главе с Борисом Тодуровым прооперировали пациента с выраженной дилатационной кардиомиопатией. Знаковое событие для украинской медицины состоялась в Ковельской районной больнице Волынской области.

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01
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