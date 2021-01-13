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Ученые сделали успокаивающее заявление об эффективности китайской вакцины

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Ученые сделали успокаивающее заявление об эффективности китайской вакцины
Вакцина показала 100% защиту в тяжелых случаях заболевания. Фото: pixabay

В общем китайская вакцина CoronaVac, которую закупила Украина, эффективна на 78%.

Ученые Института Бутантата считают, что ее защита составляет 50,4% в легких случаях без госпитализации, пишет Reuters.

На прошлой неделе исследования препарата в Бразилии показали его эффективность на уровне 78% в тяжелых и легких случаях. Но они ничего не указали о действии вакцины в очень легких случаях, когда людям не нужна клиническая помощь.

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По словам медицинского директора клинических исследований в Институте Бутантата Рикардо Паласиоса, вакцина показала 100% защиту в тяжелых случаях заболевания. Меньше она защищает группу людей с очень легкими случаями, в которой было 167 добровольцев из 12 476. Ни одного из добровольцев после введения вакцины не госпитализировали с коронавирусом.

"Мы предполагали, что вакцина будет менее эффективной в легких случаях и более высокой в ​​тяжелых случаях. Мы смогли продемонстрировать это. Это эффективная вакцина", - сказали в Институте.

Перед заказом препарата CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech Минздрав хочет получить конечные выводы исследований по эффективности Covid-вакцины непосредственно от производителя. В договоре Украина указала требование об эффективности препарата на уровне не менее чем 70%, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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