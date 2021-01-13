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среда, 13 января 2021 10:51

Минздрав прокомментировал низкий уровень эффективности Covid-вакцины Sinovac

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Минздрав прокомментировал низкий уровень эффективности Covid-вакцины Sinovac
Степанов подчеркнул, что исследования, которые провели в Бразилии, должны проходить в разных странах мира. Фото: pixabay.com

Перед заказом препарата CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech Минздрав хочет получить конечные выводы исследований по эффективности Covid-вакцины непосредственно от производителя.

В договоре Украина указала требование об эффективности препарата на уровне не менее чем 70%, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Соответствующие результаты должны быть подтверждены публикациями от компании производителя.

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"Более 50 процентов эффективности вакцины достаточно для подтверждения ее действенности и утверждения большинством регуляторов, которые есть в мире. Это касается ВОЗ и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", – добавил министр.

Степанов подчеркнул, что исследования, которые провели в Бразилии, должны пройти в разных странах мира. Поэтому необходимо дождаться общего официального отчета.

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Бразильский Институт Бутантан уточнил данные об эффективности вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac, которую хочет закупить Украина. Общая эффективность вакцины оказалась около 50,4%. Китайскую вакцину Sinovac в Бразилии тестировали на 13 060 добровольцах. Все добровольцы - медики старше 18 лет.

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