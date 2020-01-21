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вторник, 21 января 2020 15:37

Ученые сделали открытие в разработке лекарств от рака

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Ученые сделали открытие в разработке лекарств от рака
Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита. Фото: lviv.vgorode.ua

Ученые из Университета Кардиффа сделали открытие, которое может позволить медиками "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток.

Этот метод пока не испытали клинически, однако ученые уверены, что у него есть огромный потенциал. Краткое описание их работы обнародовано в журнале Nature Immunology.

Исследование заключалось в поиске необычных способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями. Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию. Она, в отличие от других, способна противодействовать различным видам угроз.

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"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что это возможно", - сказал исследователь Генри Сивелл.

В Киеве разоблачили преступную группу, которая изготовляла и продавала фальшивые лекарства, в том числе и за границу. Во время обысков обнаружили немало псевдопрепаратов от онкологических болезней и гепатита.

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