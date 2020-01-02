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четверг, 02 января 2020 23:45

В Киеве производили и продавали фальшивые лекарства от рака

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В Киеве разоблачили преступную группу, которая изготовляла и продавала фальшивые лекарства, в том числе и за границу.

Во время обысков обнаружили немало псевдопрепаратов от онкологических болезней и гепатита, сообщила пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

Среди подделок были и флаконы с маркировкой средств от рака, рыночная стоимость которых составляет почти $10 000 за единицу. Подозреваемые же продавали их по $3-5 тыс.

Автор: Обозреватель
  В Киеве преступная группа производила и продавала псевдолекарства
В Киеве преступная группа производила и продавала псевдолекарства

Также во время обысков нашли и изъяли документы, черновые записи, мобильные телефоны, печати, штампы лиц-предпринимателей, которые использовались для незаконной деятельности.

  В Киеве преступная группа производила и продавала псевдолекарства
В Киеве преступная группа производила и продавала псевдолекарства

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По решению суда, организатору производства и контрабанды фальсифицированных лекарственных средств избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца. Трем фигурантам дела объявили подозрения. Одного из них объявили в международный розыск.

  В Киеве преступная группа производила и продавала псевдолекарства
В Киеве преступная группа производила и продавала псевдолекарства

Преступникам грозит тюрьма от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

В Киеве группа фармацевтических компаний подкупала врачей. За это медики выписывали пациентам препараты, в продаже которых были заинтересованы первые.

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Дата
02
января

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