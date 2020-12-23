Ученые развеяли мифы об изменении ДНК через новую вакцину

мРНК выступает генетической инструкцией, чтобы научить организм человека выделять эти белки. Фото: pixabay

Несколько вакцин, которые уже создали от коронавируса имеют в своей основе частичку генетического материала Covid-19.

Эта информационная РНК кодирует шиповидный белок вируса - часть, похожую на корону, которая "цепляется" к клетке хозяина, пишет "Українська правда".

Матрическая РНК выступает генетической инструкцией, чтобы научить организм человека выделять эти белки. В то же время благодаря этому должны производиться защитные антитела, чтобы побороть возбудитель, с которым мы можем встретиться. Это привело к опасениям среди людей, вакцина может изменить их геном.

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Генетик Александр Коляда уверяет, что такие мысли напрасны и геном никак не изменится.

"Следует представить, что вы поцарапались и коснулись другого человека. Или, например, прикоснулись к помидору. У вас во плоти некоторое время будут куски белков от бактерий из тела того человека, или помидора. Но очень быстро это исчезнет из вашего организма" , - объясняет он

По словам эксперта по вакцинам доктора Пола Оффита, собственная ДНК человека скрывается в ядре каждой из клеток организма, которое имеет надежную защиту.

"Информационной РНК фактически невозможно попасть в ядро. Матрическая РНК проходит только через цитоплазму клетки - материал, окружающий ядро, чтобы добраться до рибосом, неких фабрик, производящих белки", - рассказывает он и уверяет, что люди генетически не изменятся.

Во всех живых клетках есть информационная РНК - синонимическое название мРНК. Эти нити генетического кода действуют как химические посредники между ДНК в наших хромосомах и клеточным механизмом, которий производит белки, которые нужны организму для функционирования: мРНК содержит инструкции, необходимые этим механизмом для образования этих белков. В то же время мРНК - это не то же самое, что ДНК, и она не может соединяться с нашей ДНК, чтобы изменить наш генетический код. мРНК нестабильна и будет находиться внутри клетки около 72 ч., прежде чем разложится.

В Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации Gavi объяснили, что некоторые вирусы, например ВИЧ, могут интегрировать свой генетический материал в ДНК своих хозяев, но так умеют не все вирусы. ВИЧ может делать это только с помощью специальных ферментов, которые он "приносит" с собой. Вакцины мРНК не содержат этих ферментов, поэтому нет риска того, что генетический материал, который они содержат, изменит нашу ДНК.

Но, по словам генетика Оксаны Пивень, РНК-вакцина вообще довольно нестабильна.

"Известно, что для сохранения такой вакцины нужны довольно экстремальные условия. Когда мы вводим такую ​​вакцину, то ее тоже разрушают ферменты нашего организма. РНК-молекула так недолго" проживет "у нас, и ожидать какие-то изменения в нашем организме из-за этого не приходится . Эта пандемия и дебют РНК-вакцин вероятнее всего изменят медицину будущего ", - объясняет учений.

Те, кто переболели, или вакцинировались от коронавируса, имеют в организме произведенный клеточный иммунитет в течение длительного времени. Иммунологи из Австралии провели исследование и обнаружили, что этот иммунитет сохраняется не менее 8 месяцев, сообщает Science Immunology.