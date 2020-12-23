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среда, 23 декабря 2020 10:25

Как долго больные и вакцинированы от коронавируса имеют иммунитет

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Как долго больные и вакцинированы от коронавируса имеют иммунитет
Ученые проверяли свое открытие на 25 людях, которые переболели на коронавирус. Фото: pixabay

Те, кто переболели, или вакцинировались от коронавируса, имеют в организме произведенный клеточный иммунитет в течение длительного времени.

Иммунологи из Австралии провели исследование и обнаружили, что этот иммунитет сохраняется не менее 8 месяцев, сообщает Science Immunology.

По словам ученых, все происходит в организме так, что SARS-CoV-2 становится "запоминающимся" для B-клеток памяти иммунитета. Если вирус подхватить второй раз, или заболеть после вакцинации, то организм уже имеет ответ на это и вырабатывает антитела, которые должни уничтожить инфекцию.

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Ученые проверяли свое открытие на 25 людях, которые переболели коронавирусом. Они взяли у них 36 образцов крови, начиная с четвертого по 242-й день после того, как возникли симптомы. Концентрация антител, как и предсказывали, уменьшалась уже через три недели после проявления болезни. Несмотря на это, у всех за 8 месяцев после выявления симптомов "стабильно присутствовали" B-лимфоциты памяти.

Исследователи уверяют также, что вакцины от коронавируса будут действенными длительный период времени, а не несколько месяцев, как предполагали ранее.

"Мы считаем, что установление системной иммунной памяти будет предотвращать тяжелому системному коронавирусу, а повторное инфицирование может быть ограничено легкой или бессимптомной инфекцией верхних дыхательных путей", - подчеркнули ученые.

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается особенно быстрым распространением, впервые зафиксировали 8 месяцев назад в Бразилии. Мутация N501Y в шиповидном белке является одной из самых значимых, ведь именно она повышает заразность, пишет The Sun.

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