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среда, 23 декабря 2020 08:06

Новый штамм коронавируса нашли в Бразилии задолго до ситуации в Лондоне

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Новый штамм коронавируса нашли в Бразилии задолго до ситуации в Лондоне
В мире насчитывают по меньшей мере 23 вариации SARS-CoV-2. Фото: pixabay.com

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается особенно быстрым распространением, впервые зафиксировали 8 месяцев назад в Бразилии.

Мутация N501Y в шиповидном белке является одной из самых значимых, ведь именно она повышает заразность, пишет The Sun.

"По меньшей мере 2 мутации в новом варианте, N501Y с апреля 2020-го в Бразилии и 69-70del с января-февраля в Таиланде и Германии, уже циркулировали в мире до объединения в этот новый вариант", - заявил вирусолог Лестерского университета Джулиан Танг.

Сейчас в мире насчитывают по меньшей мере 23 вариации SARS-CoV-2.

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутированный вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усилило карантинные ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечения.

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