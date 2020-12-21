Новый штамм коронавируса: авиасообщение с Великобританией прекратило 22 страны

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 306
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2223
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1773
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 540
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1683
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 603
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
5
7
9
5
Ураган разрушил один из островов Фиджи: есть погибшие
Ураган разрушил один из островов Фиджи: есть погибшие
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинка рассказала, сколько стоят роды в Чехии
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Украинец рассказал, как стал бизнес-аналитиком в Канаде
Страну накрыла снежная буря: фото
Страну накрыла снежная буря: фото
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Видео
Все видео
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Институт криминалистики ФСБ: стало известно, кто отравил Навального "Новичком"
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Проснулся самый большой вулкан в Европе: впечатляющее видео извержения
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Реклама о больном Covid-19 Санта-Клаусе привела к скандалу
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
Завод, где собирали айфоны, разгромили за долги: шокирующее видео
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
В России смертник устроил взрыв у здания ФСБ
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1008
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1692
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 864
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 315
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5220
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 396
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 07:39

Новый штамм коронавируса: авиасообщение с Великобританией прекратило 22 страны

  Комментировать
Новый штамм коронавируса: авиасообщение с Великобританией прекратило 22 страны
Некоторые страны прекращают сообщение на период от 2 до 40 дней. Фото: pixabay.com

Через обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается особенно быстрым распространением, еще одна страна временно прекращает авиационное сообщение с островом. 20 декабря решение ограничить передвижение людей из Британии, а в некоторых случаях и до нее, объявили Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Германия, Италия, Франция, Болгария, Чехия, Австрия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Швейцария, Швеция, Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Иран, Сальвадор и Колумбия.

Некоторые страны прекращают сообщение на период от 2 до 40 дней, другие на неопределенный срок – пока не станет яснее ситуация с новым штаммом. К этому списку 21 декабря добавилась и Канада, сообщает CBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Может оказаться в изоляции: из Британии не принимают самолеты

Решение приняли на совещании премьер-министра страны Джастина Трюдо с членами правительства, оно вступило в силу в 07:00 по киевскому времени. Ограничения не касаются грузоперевозок и технических остановок, на которых пассажиры не выходят из самолета. Сейчас ограничение ввели на 72 часа. Кроме того, всем пассажирам, прибывшим из Англии в Канаду в воскресенье, нужно будет пройти дополнительную проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС созывает антикризисное совещание из-за новой мутации коронавируса

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутированный вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усилило карантинные ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новый штамм коронавируса: авиасообщение с Великобританией прекратило 22 страны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Наш дорогой ребенок" - ученые открыли радиоактивный элемент

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 16282
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 7821
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 7236
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 5464
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 4329
Мир
"Смертельно опасно" - Минздрав Великобритании о ситуации с новым штаммом вируса
"Смертельно опасно" - Минздрав Великобритании о ситуации с новым штаммом вируса Просмотров: 18
Протесты в Беларуси: к каким последствиям может привести привлечение Росгвардии
Протесты в Беларуси: к каким последствиям может привести привлечение Росгвардии Просмотров: 117
ЕС созывает антикризисное совещание из-за новой мутации коронавируса
ЕС созывает антикризисное совещание из-за новой мутации коронавируса Просмотров: 450
В Германии рассказали, действует ли вакцина против нового вируса
В Германии рассказали, действует ли вакцина против нового вируса Просмотров: 477
В столице Ирака из ракет "Катюша" обстреляли посольство США
В столице Ирака из ракет "Катюша" обстреляли посольство США Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
1
Для кнопкодавов ввели штрафы
1
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
1
Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
Голосов: 390
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть