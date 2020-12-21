Новый штамм коронавируса: авиасообщение с Великобританией прекратило 22 страны

Некоторые страны прекращают сообщение на период от 2 до 40 дней. Фото: pixabay.com

Через обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается особенно быстрым распространением, еще одна страна временно прекращает авиационное сообщение с островом. 20 декабря решение ограничить передвижение людей из Британии, а в некоторых случаях и до нее, объявили Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Германия, Италия, Франция, Болгария, Чехия, Австрия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Швейцария, Швеция, Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Иран, Сальвадор и Колумбия.

Некоторые страны прекращают сообщение на период от 2 до 40 дней, другие на неопределенный срок – пока не станет яснее ситуация с новым штаммом. К этому списку 21 декабря добавилась и Канада, сообщает CBC.

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Решение приняли на совещании премьер-министра страны Джастина Трюдо с членами правительства, оно вступило в силу в 07:00 по киевскому времени. Ограничения не касаются грузоперевозок и технических остановок, на которых пассажиры не выходят из самолета. Сейчас ограничение ввели на 72 часа. Кроме того, всем пассажирам, прибывшим из Англии в Канаду в воскресенье, нужно будет пройти дополнительную проверку.

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутированный вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усилило карантинные ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечения.