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понедельник, 21 декабря 2020 08:30

"Смертельно опасно" - Минздрав Великобритании о ситуации с новым штаммом вируса

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&quot;Смертельно опасно&quot; - Минздрав Великобритании о ситуации с новым штаммом вируса
Попытки людей массово уехать из Лондона до вступления в силу новых карантинных ограничений являются "безответственным поведением". Фото: pixabay.com

Ситуация вокруг нового вида коронавируса вышла из-под контроля властей Великобритании. Причиной является скорость распространения новой мутации.

Об этом заявил английский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает Sky News.

"Правительству пришлось решительно действовать, несмотря на приближение Рождества. Ведь это смертельно опасно", - сказал он.

Все ограничительные меры в Британии могут продолжаться в течение нескольких месяцев до тех пор, пока не введут вакцину.

Хэнкок подчеркнул, что попытки людей массово уехать из Лондона до вступления в силу новых карантинных ограничений являются "безответственным поведением".

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутированный вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усилило карантинные ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечения.

В ЕС решение о прекращении авиасообщения с Британией первыми приняли Нидерланды.

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