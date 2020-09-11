Ученые рассказали, как долго живет коронавирус на лососе

Ученые выяснили, что в случае попадания на поверхность лосося Covid-19 остается заразным в течение двух дней при температуре 25°С. Фото: Pixabay

На поверхности свежего охлажденного лосося новый тип коронавируса может храниться более 8 дней.

По заключению китайских ученых, его вирулентность зависит от той или иной температуры хранения рыбы, пишет "Обозреватель".

Ученые выяснили, что в случае попадания на поверхность лосося Covid-19 остается заразным в течение двух дней при температуре 25°С. Тогда как при температуре 4˚С - по меньшей мере восемь дней. Ученые подчеркивают, что во время транспортировки, прежде чем попасть на рынок, в магазин или ресторан, лосось хранится при температуре именно 4˚С. В то же время рыба высокого качества транспортируется по миру в течение нескольких дней.

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"Импортируема и экспортируема рыба должна храниться при низкой температуре (0-4˚С). В таких условиях распространения коронавируса она может быть легко транспортирована из одной страны в другую в течение недели, становясь одним из источников международного перемещения Covid-19", - сообщили в исследовании.

Как утверждают авторы исследования, в отличие от овощей и фруктов рыба должна транспортироваться и храниться в условиях низких температур. Поэтому вирус на поверхности лосося, который продается на рынках морепродуктов, может выживать в течение длительного времени. Ученые говорят о необходимости составления строгого протокола об инспекции импорта и экспорта рыбы, прежде чем ее допустят к продаже.

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что "добровольно прекращает" клинические испытания своей вакцины против Covid-19. Это решение было принято после того, как заболел один из добровольцев, на котором тестировали вакцину.