Испытания вакцины от Covid-19 впервые приостановили

AstraZeneca, которая разрабатывает препарат вместе с Оксфордским университетом, является лидером глобальной гонки в создании вакцины против Covid-19. Фото: pixabay.com

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что "добровольно прекращает" клинические испытания своей вакцины против Covid-19. Это решение было принято после того, как заболел один из добровольцев, на котором тестировали вакцину.

Об этом сообщает AFP.

"Это нормальное действие, которое должно происходить каждый раз, как в одном из испытаний выявляют потенциально непонятное заболевание. Пока его исследуют, это гарантирует сохранение целостности испытаний", - заявили в компании.

AstraZeneca, которая разрабатывает препарат вместе с Оксфордским университетом, является лидером глобальной гонки в создании вакцины против Covid-19. Испытания прекратили, чтобы дать возможность независимому комитету рассмотреть данные о безопасности вакцины. Паузы во время подобных испытаний не редкость, но считается, что подобное впервые произошло во время тестирования вакцины против коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ выпустила в народ первую партию вакцины от Covid-19

На конец июля в мире 139 вакцин находились на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически. Сейчас 6 максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3-й стадии испытаний. В начале сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что широкомасштабная вакцинация против Covid-19 пройдет не раньше середины 2021 года, поскольку ни одна вакцина не продемонстрировала хотя бы 50%-й эффективности.