Ученые определили самую счастливую пору суток

Утром человек чувствует себя лучше, так как отдохнул ночью

Оказывается, человек ощущает наибольшую удовлетворенность жизнью и максимальный прилив счастья именно в утреннее время, сообщает Men's Life.

Американские научные исследователи из Корнелльского университета проанализировали микроблоги и записи в соцсетях больше чем 500 тыс. человек из 84 стран мира, в результате чего пришли к единственному выводу: самые счастливые и жизнерадостные моменты наступают у людей в утренние часы.

Ученые объясняют данный факт тем, что на протяжении ночного отдыха человеческий организм успевает максимально восстановится от напряжения, которое накапливалось весь предыдущий день. Так, утром люди испытывают прилив счастья и беззаботности, а дальше начинает копиться новый стресс, настроение понемногу падает и к наступлению вечера принимает совершенно негативный окрас.

Но есть одно "но": у людей, которые ведут "совиный" образ жизни, биоритмы сильно сбиваются. Это приводит к тому, что утром вместо радости человек ощущает лишь сонливость и раздражение. В таком случае ученые рекомендуют приучить себя ложиться спать вовремя, и через некоторое время ситуация изменится.

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Также для сохранения позитива и отличного настроения в течение дня эксперты советуют трудиться в умеренном темпе, не пытаться успеть все и сразу, время от времени прерываться на паузы с чашкой кофе или чая и избегать общения со снобами и пессимистами.

Изменение времени в летний и зимний период сейчас практикуют 110 стран мира. В 2021 году Евросоюз планирует отказаться от этого, однако пока неизвестно присоединится ли к такому решению Украина. Об этом сообщает Molbuk.ua. "Переход на летнее время хуже влияет на организм человека, чем переход на зимнее время. Это стресс для него. В этот период люди часто жалуются на ухудшение самочувствия и обострение хронических болезней. Стрелки часов переводят на один час вперед, поэтому придется меньше спать. Это может вызвать проблемы со здоровьем у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоников, вызвать раздражительность, перепады настроения. Поэтому надо больше времени проводить на свежем воздухе, меньше смотреть телевизор, не сидеть долго за компьютером, ложиться спать на час раньше. Обычно за две-три недели люди приспосабливаются к новому режиму. Родителям стоит помочь адаптироваться детям, чтобы они могли хорошо чувствовать себя на уроках ", - рассказала участковый терапевт Черновецкой городской поликлиники №1 Валентина Павлюк.