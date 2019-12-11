Ученые определили пользу счастливого брака

Согласно выводам ученых, счастливая семейная жизнь вполне способно влиять на общее состояние здоровья человека. Фото: st2.depositphotos.com

По заключению ученых из Нидерландов, счастье в браке способствует долголетию.

Чтобы определить это, ученые в течение 8 лет собирали данные о самых факторах жизни опрошенных семей, пишет Medic Forum.

Эксперты хотели узнать, насколько пары довольны жизнью, о поддержке другого партнера, наличие и периодичность физических нагрузок.

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16% людей умерли к моменту завершения исследования. Все случаи смерти были в семьях, где супружеской жизнью мало довольны. Все умершие были из группы менее образованных и обеспеченных людей. Также в этой категории были люди, которые ведут недостаточно активный образ жизни и имеют недостаточно крепкое здоровье.

Согласно выводам ученых, счастливая семейная жизнь вполне способна влиять на общее состояние здоровья человека. А поддержка и любовь в браке положительно влияют на организм, продлевая жизнь.

В ходе исследования ученые провели опрос, в котором приняли участие почти 4,5 тисяч пар американцев. Также для определения продолжительности жизни и смертности эксперты использовали национальный индекс смерти, предоставленный Центром контроля и профилактики заболеваний.

Лошади, собаки и кошки лучше влияют на здоровье человека. Пребывание с ними ускоряет выход из депрессии, стабилизирует сердцебиение и восстанавливает работу желудка. При формировании опорно-двигательного аппарата рекомендуется "сотрудничество" с лошадьми. Также наркозависимые и алкоголики имеют больше шансов на реабилитацию при общении с этими животными. Травмы и ранения также быстрее заживают.