Ученые определили пользу счастливого брака

 
Ексклюзивы
1/5
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 1503
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Просмотров: 3627
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1701
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 4113
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2088
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 783
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4455
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10287
Фото
Все фото
20
12
5
7
5
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1935
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10287
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2655
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2763
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6966
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 945
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
четверг, 12 декабря 2019 03:28

Ученые определили пользу счастливого брака

  Комментировать
Ученые определили пользу счастливого брака
Согласно выводам ученых, счастливая семейная жизнь вполне способно влиять на общее состояние здоровья человека. Фото: st2.depositphotos.com

По заключению ученых из Нидерландов, счастье в браке способствует долголетию.

Чтобы определить это, ученые в течение 8 лет собирали данные о самых факторах жизни опрошенных семей, пишет Medic Forum.

Эксперты хотели узнать, насколько пары довольны жизнью, о поддержке другого партнера, наличие и периодичность физических нагрузок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сирийцы лечат травмы войны детскими браками

16% людей умерли к моменту завершения исследования. Все случаи смерти были в семьях, где супружеской жизнью мало довольны. Все умершие были из группы менее образованных и обеспеченных людей. Также в этой категории были люди, которые ведут недостаточно активный образ жизни и имеют недостаточно крепкое здоровье.

Согласно выводам ученых, счастливая семейная жизнь вполне способна влиять на общее состояние здоровья человека. А поддержка и любовь в браке положительно влияют на организм, продлевая жизнь.

В ходе исследования ученые провели опрос, в котором приняли участие почти 4,5 тисяч пар американцев. Также для определения продолжительности жизни и смертности эксперты использовали национальный индекс смерти, предоставленный Центром контроля и профилактики заболеваний.

Лошади, собаки и кошки лучше влияют на здоровье человека. Пребывание с ними ускоряет выход из депрессии, стабилизирует сердцебиение и восстанавливает работу желудка. При формировании опорно-двигательного аппарата рекомендуется "сотрудничество" с лошадьми. Также наркозависимые и алкоголики имеют больше шансов на реабилитацию при общении с этими животными. Травмы и ранения также быстрее заживают.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые определили пользу счастливого брака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 24086
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 18253
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 11907
&quot;Не надо здесь кивать головой&quot; - Зеленский отчитал Лаврова
"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова 1 Просмотров: 9406
Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине
Зеленский отрубил Путину на претензию по русскому языку в Украине 1 Просмотров: 9378
Здоровье
Как ухаживать за зубами с винирами
Как ухаживать за зубами с винирами Просмотров: 54
Почти 50 классов закрыли на карантин
Почти 50 классов закрыли на карантин Просмотров: 243
Какие животные положительно влияют на здоровье человека
Какие животные положительно влияют на здоровье человека Просмотров: 1584
Продукты новогоднего стола самые вредные
Продукты новогоднего стола самые вредные Просмотров: 612
"Взламай свой мозг": как избавиться от вредных привычек навсегда
"Взламай свой мозг": как избавиться от вредных привычек навсегда Просмотров: 2358
Больше всего комментируют
12
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
4
Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников
Голосов: 596
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua