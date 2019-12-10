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Какие животные положительно влияют на здоровье человека

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Какие животные положительно влияют на здоровье человека
Считается, что кошки помогают человеку выйти из депрессии. Фото: sites.google.com

Лошади, собаки и кошки лучше влияют на здоровье человека. Пребывание с ними ускоряет выход из депрессии, стабилизирует сердцебиение и восстанавливает работу желудка.

При формировании опорно-двигательного аппарата рекомендуется "сотрудничество" с лошадьми. Также наркозависимые и алкоголики имеют больше шансов на реабилитацию при общении с этими животными. Травмы и ранения также быстрее заживают, пишет ukr.media.

Собаки способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы человека. Еще есть сведения, что собаки способны чувствовать онкологические заболевания на ранних стадиях.

Коты могут лечить хозяев от психических расстройств, неврозов и депрессивных состояний. Человек в депрессии на подсознательном уровне стремится к общению с котами. Пребывание рядом с ними нормализует давление, стабилизирует сердцебиение, а также восстанавливает работу желудочно-пищеварительного тракта. Лечение с помощью кошек называется фелинотерапия.

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Прополис и пчелиный яд используются в медицине, как ценные составляющие препаратов природного происхождения. Считается, что они найлучше укрепляют иммунитет человека.

Змеиный яд применяется как важнейшая составляющая при создании препаратов, мазей и гелей, которые помогают восстановлению суставов и сосудов.

Лечение кошками, лошадьми и дельфинами среди животных являются самыми популярными. Эта терапия называется анималотерапия. Совы, сычи, аисты, соловьи, коты, лошади, пауки и даже домашние утки, куры и бойцовские собаки могут помочь вылечить немало недугов.

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