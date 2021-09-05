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воскресенье, 05 сентября 2021 18:47

Ученые назвали напиток, котрый улучшает умственные способности

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Ученые назвали напиток, котрый улучшает умственные способности

Одна чашка чая в день улучшает умственные способности и производительность человека. Этот напиток влияет на конвергентное мышление.

Мы используем его для решения проблем с помощью четко определенных правил и логических рассуждений. Также благодаря чая мозг человека медленнее устает. Соответствующие эксперименты провели исследователи Пекинского университета, пишет Daily Mail.

"Наши результаты показывают, что чай может помочь улучшить умственную работоспособность при выполнении особо сложной задачи", - сказала психологиня Лэй Ван.

В эксперименте приняли участие 100 человек. Они должны были придумать ассоциации к словам или разгадать загадки разного уровня сложности.

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Однако сначала каждому испытуемому давали выпить чашку воды или один стакан чая. Напитки нагрели до температуры около 42°C. Команда обнаружила, что любители чая справились лучше с задачей тяжелого уровня сложности, чем те, кто пил воду.

Также участники, которые пили чай, проявляли большую заинтересованность и настойчивость. Этот феномен ученые назвали "эффектом разделения половин".

Режим питания влияет на продолжительность жизни человека. Низкоуглеводные диеты с преобладанием белков и жиров животного происхождения могут приблизить время смерти.

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05
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