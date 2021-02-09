Ученые нашли новый способ, как выявить коронавирус

Минус такого метода то, что он не является быстрым. Фото: pixabay

Ученые в Чехии придумали новый способ тестирования коронавируса.

Сделать тест можно, прополоскав горло 30 с., сообщает "Радіо Свобода".

Изобретение Gargtest создали исследователи Института молекулярной и трансакционной медицины университета Палацкого. По их словам, после полоскания надо сплюнуть воду в контейнер со специальным порошком, что стабилизирует образцы Covid-19 и позволяет хранить их до 2 недель при комнатной температуре.

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Минус такого метода то, что он не является быстрым. Контейнер с образцами необходимо сдать в лабораторию. Чтобы его создать, использовали опыт разработок медицинских средств для больных раком.

"Людям с определенными видами рака, в частности щитовидной железы, сложнее делать мазок из носогорла. Поэтому мы начали разрабатывать тест, который был менее дискомфортным. И эти наработки вошли в основу нашего теста на ковид", - рассказала Владимира Коуделакова, исследовательница Института.

Этот способ показывает такой же точный результат, как и привычные тесты. Его продают в аптеках Праги и чешского города Оломуць, где расположен университет Палацкого. Несколько тысяч человек сделали такой тест.

Во Франции разработали десятиминутный тест на Covid-19, который можно сделать с помощью смартфона. Для получения результата нужны телефон, устройство, похожее на USB-накопитель, и полоска с образцом из носа.